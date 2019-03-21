車禍腦傷用彈鋼琴復健 林佳龍巧遇吳坤穎直呼療癒

2019-03-21 13:08

〔記者陳宜加／台北報導〕去年底本報報導，遭遇嚴重車禍而造成腦傷的吳坤穎，因一架鋼琴喚起對音樂的熱愛，彈琴當復健，不僅在台東各大醫院演奏音樂，也當起音樂老師。交通部長林佳龍今天前往台東機場，巧遇正在彈奏的吳坤穎，直呼療癒每一名旅客。

林佳龍今天隨立法院交通委員會赴台東考察，他在臉書表示，一早步入台東機場大廳，就聽到悠揚的鋼琴聲，演奏的吳坤穎有段動人的生命故事，2012年發生嚴重車禍，一度左半身癱瘓，在媽媽的陪伴下，憑藉著對音樂的熱情，彈鋼琴療養身心靈，不只成為自己的復健方式，也療癒了每位造訪台東航空站的旅客。

林佳龍說，吳坤穎出院後，得知立委劉櫂豪在台東航空站爭取設置鋼琴，他淋著雨推輪椅1公里到機場表達擔任演出志工的意願，機場欣然歡迎；不久後，坤穎更成為交通部的正式志工。

林佳龍說，他到台東關心普悠瑪事故的受害者與家屬，吳坤穎的琴聲不僅為繁忙的機場譜出優美的樂章，他的生命故事和樂觀開朗的笑容，更鼓舞著來往的人們，成為美麗台東的溫暖風景。

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