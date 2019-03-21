普悠瑪事故家屬不滿台鐵一直騙 林佳龍：將檢討程序

2019-03-21 12:15

［記者張存薇／台東報導］1021普悠瑪事故發生到今天剛好5個月，交通部長林佳龍應立法院之邀到台東與家屬座談，場面仍火爆，家屬痛批「台鐵一直騙」，更堅持賠償金、補償金不應混在一起談，更痛批相關單據審核曠日費時又嚴苛，交通部長林佳龍表示尊重，將檢討核銷單據程序，1個月會再到台東。

立法院交通委員會今天到台東召開「普悠瑪事故處理進度座談會」，由立委童惠珍、劉櫂豪主持，台鐵局長張政源、縣長饒慶鈴也到場參與。

針對交通部提出罹難者1320萬元賠償方案，家屬質疑，當初台鐵局指賠償金不含「530萬元補償金」，現在提出的數字卻包含在內，家屬說，要的是台鐵「承擔全部責任」，而不是保險公司或由全民埋單。

此外，在後續醫療、復健單據部分，家屬也不滿地說，台鐵處理程序太久，且信誓旦旦什麼都可以檢據核銷，但送上的單據卻又被退件，家屬、傷者十分無奈。

立委劉櫂豪建議，採用「台灣外傷醫學會」鑑定標準分類並做為理賠依據，林佳龍表示，將會評估對傷者是否更有利，且單據核銷部分將檢討改進，為了簡化流程，1個月內每週2天相關單位將到台東處理後續問題，他1個月內也會再到台東和家屬溝通。

饒慶鈴則表示，台鐵等相關單位每週2天到台東處理時，縣府會提供場地、也全力配合。

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