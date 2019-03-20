2035年禁售燃油機車政策轉彎？林佳龍：目標一致做法不同

2019-03-20 12:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院日前訂定2035年禁售燃油機車政策轉彎？交通部長林佳龍今日再次說明，2035年是政策目標，可是怎樣做能讓大家轉型，不去犧牲既有產業發展，同時讓它們有時間去調適，朝綠色交通一起來發展；他相信對於發展綠色交通，大家目標都是一致，但實踐的方法應該要聆聽各界聲音。

去年底行政院版「空污防制行動方案」宣示，擬從2020年起，以每年平均約5%、限縮近5萬輛機車牌照速度，在2035年達到禁售燃油機車的目標。林佳龍日前也坦言，「賴院長2035年的宣示，有些後遺症，空污法要修正」，應用獎勵措施鼓勵老車自動退場，而非強迫退場。

林佳龍表示，電動車越來越進步，燃油車也都同樣在進步，政府要推電動車，但對同樣符合綠色環保的燃油車，也應該有發展的空間，尤其台灣機車產業有上千億產值及非常多就業人口，還是一個具出口競爭力的產業，所以一定要兼顧環保跟產業發展；他現在就是先聆聽各界意見，希望做整合後能有創新解決方案兼顧產業及環保。

林佳龍說他日前已與機車業者進行座談，溝通過程中有很多正向共識，未來會努力推動。

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