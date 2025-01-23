週五北台灣涼冷 南部高溫上看26度

週五北部及東北部地區，天氣較為涼冷。（資料照）

2025/01/23 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（24日）東北季風增強，桃園以北及東半部地區有雨，北部氣溫較為涼冷，白天高溫僅22度，中南部則可來到26度。

中央氣象署指出，週五的東北季風恐逐漸增強，北部及東北部地區，整天的氣溫將較為涼冷；其他地區早晚亦涼。同時，桃園以北及東半部地區，也將有局部的短暫雨；新竹以南的山區，亦有零星的短暫雨；其他縣市及外島地區，則為多雲到晴。

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溫度方面，各地夜晚與清晨的低溫，普遍是14至18度，而北部及花東地區，白天的高溫約在20至22度；中南部則可來到24至26度，外島地區整天的氣溫為12到19度。

天氣風險公司表示，週五迎風面地區的水氣，與週四相比，可能會稍微多一些，加上華南雲系東移的影響，所以北部與中部地區，都會是陰天為主的型態；各地的山區也都會有短暫雨的機會；只有南部地區的天氣相對較好，為多雲到晴。

紫外線指數部分，週五基隆市為「低量級」；台東縣為「高量級」；其他縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週五因東北季風逐漸增強，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

週五各地夜晚與清晨的低溫，普遍是14至18度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五因東北季風逐漸增強，中南部位於下風處，污染物易累積，其中高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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