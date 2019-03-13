普悠瑪事故范植谷受罰卻轉當董座 林佳龍：根本沒是非

普悠瑪事故但前局長卻轉任驗船中心董座 林佳龍：心情難過認為無是非。（記者鄭瑋奇攝）

2019-03-13 10:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪事故日前交通部、台鐵局已公布初步懲處結果，但隨著行政調查結束，交通部長林佳龍2月要求部內及台鐵局啟動「事故責任調查」，要把普悠瑪事故整個時間軸拉出來，把重要時間點時，何人做哪些處置列清楚，以便釐清責任。林佳龍表示，既然已經知道更多真相，就應該要反應在懲處上，對於昨日該報告中的責任追究並不滿意，已退回要求修正，預計本週會再召開會議討論，若確認新的懲處就會報行政院依程序進行。

普悠瑪事故督導人員懲處案，交通部、台鐵局去年分別召開考績會、考成會後，共有20人受懲處，包含普悠瑪交車後3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身，及台鐵局副局長等17位督導長官，總計共4人遭記大過。

林佳龍表示，行政院事故調查報告結束後，已經有很多真相責任，應該反應在懲處上，否則對家屬、社會大眾無法交代。過去行政部門的做法比較保守，要等司法調查結束後，才會進行完整行政責任懲處，但林佳龍認為兩者並不牴觸，真相到哪究責到哪，由交通部啟動責任調查，就是要把事故發生從頭到尾各時間點，相對應疏失跟負責的人釐清，不應該輕輕放下。

林佳龍表示，雖然司機員操作有問題，但普悠瑪號從採購、驗收、系統維護、ATP遠端監控系統未連線等都有狀況，可以說是系統性問題。尤其是前任台鐵局長范植谷，現在還代表交通部去擔任中國驗船中心董事長，林佳龍表示，他對此事心情很難過，認為根本沒有是非。因此，有要求交通部、台鐵局本週再重提報告並開會討論。

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