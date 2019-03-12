普悠瑪翻車懲處不痛不癢 交通部考慮撤換范植谷董座職務

2019-03-12 16:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪翻車事故後，不論是罹難者家屬、多位立法委員，都對交通部提出的行政懲處不滿意，交通部長林佳龍今年2月要求交通部、台鐵局再啟動「事故責任調查」，並於今日召開會議，會中林佳龍對於台鐵前3任局長懲處，與之前完全相同很不滿意，且將責任都歸屬在司機員身上，未檢討ATP系統本身的問題，退回該報告要求台鐵重提。對於前局長懲處，部長室幕僚透露，部長會請交通部研究，是否能撤換范植谷中國驗船中心董事長職務。

普悠瑪事故督導人員懲處案，交通部、台鐵局去年分別召開考績會、考成會後，共有20人受懲處，包含普悠瑪交車後3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身，及台鐵局副局長等17位督導長官，總計共4人遭記大過；雖然范植谷、周永暉各記過1次，鹿潔身記大過1次，但范植谷還在中國驗船中心擔任董事長、周永暉繼續任觀光局長、鹿潔身已辦理退休，行政懲處並無太大效果。

部長室幕僚指出，林佳龍今早收到台鐵提交的事故責任調查報告，3位前局長懲處與先前完全相同，讓林佳龍大為不滿，特別是普悠瑪採購、驗收時任局長的范植谷，應該

要付更多責任，不應僅記過處分。

據了解，交通部現在有在思考撤換范植谷董事長職務的可行性，但不是交通部說換就能換，還要報行政院；就算能換，中國驗船中心民股較多，董事會要如何處理都還須研議，但會朝撤換董事長這個方向進行，研議是否具可行性。至於其他局長，則會釐清任內做哪些決定，再看是否應再加重懲處。

另外，林佳龍認為「事故責任調查」中，還是把事故原因歸咎司機員，包含超速、關閉ATP等，但這些在日前行政院調查報告、司法偵辦，都已針對司機員責任進行釐清、追究，還需要台鐵再做一次嗎？應該要檢討的是為何ATP關閉後，行控中心就完全沒有辦法，如果全部錯誤都推給司機員，那萬一再有下一個司機員關閉ATP超速行駛，台鐵是否仍然就只能讓他超速，束手無策。

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