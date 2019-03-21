驟降20度！今飆33度 明起鋒面到、全台最低溫驟降剩13度

2019-03-21 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天晴朗穩定，各地高溫均在30度以上，南部更有機會出現33度高溫，氣象專家吳德榮表示，明後兩天鋒面過境，北台灣轉濕冷，期間最低溫將下探13度，與前幾日的豔陽天有極大差異。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地天氣暖如夏天，北、中部高溫均在31度左右、南部33度、東半部地區則在30度左右，值得注意的是，台東縣南部因「過山沉降」作用影響，氣溫可能更高。

吳德榮進一步表示，明起至週日（24日）晨鋒面過境，週五當天中部以北降雨明顯，週六（23日）雨區擴展至南部，週日白天起才會逐漸轉小。他說，這波影響期間以週六晚至週日晨氣溫最低，沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右。

吳德榮指出，週日上午起至下週三（27日）東北季風減弱，不過迎風面水氣仍多，北部、東半部及山區偶有局部短暫降雨，氣溫方面則逐日回升；中南部地區因位處背風區，氣溫回升幅度較大。

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