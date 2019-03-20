今全台最高溫飄達33.7度 氣象局：明天更熱恐破今年紀錄

2019-03-20 16:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天各地陽光露臉，高溫也持續上升，氣象局觀測，今天全台最高溫為屏東楓港33.7度、台北也有30.9度。預報員顏增璽說，預估明天會更熱，北台灣高溫可能達31度，中南部可能會到32度。

預報員顏增璽表示，今天全台高溫排名依序為屏東楓港33.7度，屏東春日、高雄月眉33.1度；預估明天各地還是多雲到晴好天氣，可能會感覺更熱，可望破今年以來的高溫紀錄。

週五鋒面通過，全台變天，北台灣高溫驟降，僅剩22度，中部高溫約27度、南部30度，北部低溫約15度，其他地區為16到19度；天氣方面，這波鋒面帶來水氣並不多，降雨範圍偏北部和東半部地區，中南部降雨機率也會稍微提高。

氣象局預估，週六仍有殘餘水氣，北部、東半部還有局部降雨發生機率，且受到東北季風增強影響，北部、東北部白天高溫將低於20度，中南部高溫也會比前一天更低，降幅約3到5度。

週日到下週三。東北季風減弱，北部氣溫可回20度以上，降雨機率也會降低。中南部陽光露臉，高溫可達26到29度。

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