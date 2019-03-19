今明高溫但霾害嚴重 週五鋒面來襲恐夾中國沙塵暴

2019-03-19 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日水氣減少，各地多以多雲到晴天氣為主。氣象專家彭啟明指出，今明兩天西半部空氣相當差，溫度會持續回暖至30度，但週五六日將有鋒面，氣溫會跌到15到20度。此外，這波鋒面有可能與中國沙塵暴產生交互作用，是否帶來沙塵還有待進一步觀察。

彭啟明表示，今日各地天氣不錯，但西半部的空氣相當糟糕，從台北新北到高雄屏東，幾乎是一大片敏感族群不健康等級，甚至不少地方都有紅害發生，PM2.5 濃度多為每立方公尺40-80微克。彭啟明提醒，若呼吸感到很不舒服，容易咳嗽打噴嚏，或是眼睛容易流淚，有時很乾澀，就是空氣污染造成的。直到週三四改吹南風，空氣汙染才會減緩。而全台也持續回溫到週四，溫度會站上30度上下，建議民眾好好把握。

彭啟明指出，預期週五北方的鋒面雲系將會南下，週五六日三天，台灣中部以北的天氣較不穩定，戶外活動要有雨備。預期週五也會大幅降溫，前一天週四還有20-30度，但週五六日降溫到15-20度，雖然不算低溫，但要注意溫差變化。

彭啟明也表示，這波鋒面在中國北方生成時，乾燥的強冷空氣很有可能吹起沙塵，遇到鋒面雲系，將會有些交互作用，是否週五這波東北風南下時也會伴隨沙塵天氣，到時候可能要嚴密的監控才知道。不過，東亞的天氣在這週面臨一波「倒春寒」的天氣，在夏冬之間擺盪，不僅只有天氣，空氣污染也一起加劇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/