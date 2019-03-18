春天後母臉！週三四全台飆破30度 週五鋒面來襲氣溫驟降

2019-03-18 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日起各地天氣回暖轉晴，氣象專家吳德榮表示，今（18）日北台灣與山區有零星飄雨，其他各地大都多雲時晴，週三、四各地高溫飆破30度，但週五、六有鋒面過境，將伴隨明顯降雨與氣溫驟降，週日東北季風減弱，天氣才稍微好轉。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，今晨鋒面雲系在北部海面，北台灣上空仍有雲層通過，東北部降雨較明顯，北台灣其他區則有零星飄雨的現象。而歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天微弱鋒面在北部海面，北台灣有較多雲層通過、偶有零星飄雨的現象，其他各地大都多雲時晴，山區有零星降雨的機率。

天氣方面各地白天舒適、早晚偏涼，北部高溫約在24度左右、中部27度、南部約30度、東部26度。今晚至明晨有微弱鋒面掠過，北台灣及東半部有局部短暫雨的機率，上午天氣好轉，西半部轉為多雲時晴、氣溫漸升；東半部仍有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，週三、四各地晴時多雲，大幅回暖、高溫將逐日升至30度以上，為「春暖如夏」的天氣。但週五、六有鋒面過境，將伴隨明顯降雨，同時東北季風增強氣溫驟降。週（24）日東北季風減弱，天氣稍好轉、氣溫回升。

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