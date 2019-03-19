冬被先別收！明後飆30度高溫 週五變天再轉濕冷

2019-03-19 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨天全台最高溫為32.1度，在台東大武測得，氣象專家吳德榮表示，明後兩天仍有類似高溫出現的機率，週五、六（22、23日）鋒面過境，中部以北氣溫驟降，伴隨明顯降雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地為多雲時晴天氣，白天北台灣溫暖舒適、中南部微熱、早晚稍涼，東半部有零星飄雨機率。各地日高溫方面，北、東部均在27度左右、中部28度、南部31度。

吳德榮進一步表示，明後兩天大幅回暖，各地晴時多雲，西半部高溫飆升至30度以上；週五六則因鋒面過境，中部以北地區伴隨明顯降雨，鋒面後東北季風增強，各地氣溫驟降；週日（24日）起東北季風減弱，迎風面仍有局部短暫雨，不過天氣已略為好轉。

至於昨天大武的32.1度高溫，吳德榮表示，並非焚風效應而是過山沉降機制，他解釋，此現象乃乾空氣受壓縮後，每沉降1公里增溫10度所造成，明後兩天東南部仍有機會出現類似高溫，提醒民眾注意。

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