今白天高溫飆32度 週五鋒面到乍暖還寒降8度！

2019-03-21 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕由於盛行風向轉為西南風，今天各地高溫約29至32度，相當舒適溫暖甚至有些熱，不過早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，日夜溫差較大。氣象局預估，明天鋒面通過，除水氣增加，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和今天相比有近7、8度左右的降幅。

今天各地大多仍為晴到多雲天氣，僅午後山區雲量變多、偶有局部零星陣雨；明起鋒面通過，水氣將增多，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態。

氣象局指出，週五則乍暖還寒，民眾需適時添加衣物，週六至下週日（24日）清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，下週日白天起東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫才會略微回升。

此外，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島請留意航班資訊。

空氣品質方面，今午後西南風增強，迎風面高屏、雲嘉南地區擴散條件佳，空氣品質將好轉；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區位在下風處，空氣品質易累積，為「紅色警示」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 31 23 ~ 31 25 ~ 31 23 ~ 29

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