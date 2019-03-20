暖熱週四要把握！中南部高溫飆32度 慎防紫外線過量

2019-03-20 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣穩定，明天（21日）各地維持多雲到晴，白天體感暖熱，僅午後山區雲量變多，偶有局部零星陣雨；此外，全台各地紫外線指數偏強、多個縣市空品不佳，提醒民眾外出注意防範。

《中央氣象局》預報，明天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，白天氣溫明顯回升，午後山區有零星短暫陣雨，晚起馬祖有局部短暫陣雨；另外，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，民眾行車用路請注意安全。

天氣風險公司表示，建議民眾把握明天晴朗天氣曬洗衣物，到了週五、週六（22、23日），台灣將受鋒面及東北風增強影響，屆時北部高溫恐降到20度以下，各地也會陸續轉為有雨或多雲的天氣。

氣溫方面，明天各地高溫約29至32度，白天體感暖熱，不過低溫僅18至21度，日夜溫差較大。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣達過量級；其他縣市均為高量級。請民眾外出做好防曬措施。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級；中部為「橘色提醒」等級，北部、竹苗為「紅色警示」等級。

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