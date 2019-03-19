明天氣好空氣糟！中南部衝31度 留意溫差、「紅害」

2019-03-19 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣穩定，明天（20日）全國各地都會出現陽光普照的好天氣，只有山區在午後易出現短暫陣雨，各地氣溫回升，中南部最高甚至可達31度，不過早晚溫差大，也需適時留意氣溫變化，以免著涼；另外，全台各地明天的空氣品質幾乎偏糟，出門也請做好呼吸道保護措施。

據《中央氣象局》預報，明天天氣穩定，全台各地與澎湖、金門、馬祖等地大多將陽光露臉，白天氣溫持續回升，午後山區有局部短暫陣雨；另外，金門、馬祖及西半部地區容意出現局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車用路時請注意安全，往返離島請留意航班資訊。

天氣風險公司表示，回溫將持續至3月21日，直到這週五（22日）才會出現雨勢，屆時要觀察鋒面雲系的南下速度與發展，來判斷降雨範圍強度。

溫度方面，白天時北部及東半部舒適溫暖，高溫約27到29度，而中南部的溫暖微熱，可達31度左右，不過各地早晚仍有涼意，低溫約在18至21度之間，中南部的日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣等15個縣市的紫外線指數達高量級；而澎湖縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣與花蓮縣等7個縣市達過量級。

氣象局提醒，身處在紫外線指數達高量級與危險級區域的民眾，出門請做好防曬措施，盡量避免在10點至下午2點於烈陽下活動。

空氣品質方面，明天環境風場從東風漸轉至偏南風，清晨西半部風速偏弱，且邊界層高度降低，污染持續累積；午後中部以南逐漸轉偏西南風，擴散條件將逐漸好轉，竹苗以北地區轉為下風處，空氣品質較差，另因外也因光化作用使臭氧易偏高；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖、馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏清晨局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

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