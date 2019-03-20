今高溫飆到31度 週五鋒面來襲氣溫驟降10度

2019-03-20 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多為晴到多雲天氣，午後山區有局部短暫陣雨，隨著風向轉為偏南風，氣溫將持續回升，北部及東半部高溫約27到29度，中南部可達31度，白天各地都相當舒適溫暖，不過早晚仍有涼意，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度變化。

今日空氣品質部分，環境風場由東風漸轉至偏南風，清晨西半部風速偏弱，且邊界層高度降低，污染持續累積；午後中部以南逐漸轉偏西南風，擴散條件將逐漸好轉，竹苗以北地區轉為下風處，空氣品質較差，另因光化作用臭氧易偏高；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖、馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏清晨局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

週四（21日）天氣穩定，白天西半部高溫普遍都將超過30度，頗有夏天氛圍，各地大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。週五（22日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣型態，北部及東北部天氣明顯轉涼，高溫和週四相比有10度左右的降幅，其他地區早晚亦偏涼；提醒北部及東北部的朋友，週四溫暖微熱似夏天，週五則乍暖還寒猶如冬天，請留意這兩天氣溫驟降的變化。

週六（23日）受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/