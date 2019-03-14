理科太太涉違法醫材廣告 改22日再赴北市衛生局說明

2019-03-14 17:58

〔記者周彥妤／台北報導〕網紅「理科太太」近日發布一支「子宮頸癌自我採檢工具」開箱影片，因廣告未通過審查，涉違法宣傳。台北市衛生局表示，已要求「理科太太」經紀公司、慧智基因在今日下午5時前移除所有廣告影片，並到案說明，但到了約談時間，雙方才紛紛臨時請假，約談將延期至3月22日下午。

衛生局表示，今天下午衛生局原訂請廠商「慧智臨床基因醫學實驗室」及理科太太經紀人到案說明，但因負責該影片聯繫的慧智臨床基因業務目前不在國內，因此改訂於22日再談。理科太太經紀人則透過簡訊通知衛生局將委請律師一同到案說明，不過時間待定。

衛生局說，原訂今下午2時到4時雙方到案說明，在下午3時許，理科太太才透過經紀人傳簡訊通知，盼等律師陪同再說明，而慧智基因則以業務負責人不在台灣為由請假，考量廠商確實需要時間準備相關資料，因此約談將延期至3月22日下午。

至於何時開罰，衛生局食藥科科長王明理說，根據程序規定，需讓當事人有足夠時間說明、陳述意見，目前就相關文件以及影片事實來看確實違反藥事法規定，可開罰20萬元到500萬元不等，不過慧智臨床基因醫學實驗室及理科太太經紀公司過去都沒有違規紀錄，此次違規為初犯，若要裁罰金額應會是20萬元，雙方將以同法、同金額開罰。

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