理科太太醫材廣告認定違法 衛生局令下架、到案說明

2019-03-14 13:32

〔記者周彥妤／台北報導〕網紅「理科太太」近日發布一支「子宮頸癌自我採檢工具」開箱影片，因廣告未通過審查，涉違法宣傳篩檢醫材。台北市衛生局表示，已要求「理科太太」經紀公司、慧智基因在今日下午5時前移除所有廣告影片，並到案說明。

理科太太上週四發布的「現在只要1分鐘－在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，先介紹子宮頸癌，再拿出一組篩檢產品，並教導如何使用，影片中出現醫療器材代理公司及產品，遭北市衛生局認定為廣告，15日前將約談廠商，若認定違規最高可罰新台幣500萬元。

衛生局食藥科技正黃敬堯指出，當「理科太太」拿出產品，並拍攝出產品的公司、講述產品名稱，明顯是廣告行為，已啟動調查。

北市府參議、衛生局食品藥物管理科長王明理說，廠商向衛生局稱沒做廣告的意圖，加上是委託別人行銷，完全不知醫材廣告須事先申請審查通過。

王明理說，藥事法規定，藥物廣告屬許可制，化妝品已不需要，大部分藥商都知道藥物、醫材廣告須事先審查，確實有些行銷公司或經紀公司不曉得。

王明理說，這款產品是合法醫材，但從事廣告沒事先跟地方或中央主管機關報備，得到許可證號，就可依據藥事法處20萬元至500萬元以下罰鍰，依違規情節、犯意酌情加重，一般初犯是罰20萬元。

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