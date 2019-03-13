時間就是金錢！調查：逢甲商圈消費者只願排隊15分鐘

2019-03-13 16:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，去年消費者在逢甲商圈餐飲消費約達44億3000多萬元，佔去年商圈全年營業額85億元的半數以上，但調查消費者排隊忍受度，最多能忍耐排隊10到15分鐘，可供商家參考，以利爭取時間就是金錢！

逢甲大學統計行銷研究小組調查，去年消費者前往逢甲商圈消費，在餐飲部份的平均消費金額為404.8元，若以2018年估計的1091萬人次的人潮量來評估，逢甲商圈在2018年光餐飲商機約達44億3000多萬元，佔去年商圈全年營業額85億元的半數以上，餐飲產值驚人。

此外，逢甲商圈有不少排隊名店，部份熱門餐飲店會出現排隊人潮，調查也了解消費者排隊忍受度，以飲料為例，消費者願意等待推薦飲料名店的時間以10分鐘以內者占88.13%為最高，願意等待11至20分鐘者則占11.6%。

至於推薦美食類，消費者願意等待的時間以15分鐘以內者占61.8%最多，願意等待15至30分鐘者則占32.9%。

逢甲大學統計行銷研究小組召集人李燊銘指出，從逢甲商圈商機半數貢獻來自餐飲可知，餐飲魅力正是商圈最大的賣點與競爭力所在，調查可提供逢甲商圈餐飲業者參考，如何有效縮短排隊時間，將排隊人氣真正轉換成商機，創造時間就是金錢的實質效益，而非排隊人潮來來去去，流失不耐久候的客源。

此外，調查另發現，智慧型手機將可能改變消費行為，從2012年起到2018年受訪者使用智慧型手機的比例提高，2018年受訪者已高達98.2%使用智慧型手機，此成長趨勢可看出如能結合智慧型手機提供有關逢甲商圈吃、喝、玩、樂、行的訊息，甚至無現金行動支付系統建置等，應均有助推廣商圈來客數。

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