03/13 各報重點新聞一覽

2019-03-13 06:11

自由時報

Tutor竟成中資商標？補教業火大

有中資背景的「Tutor ABC」麥奇公司，對本土英文補教業興起一連串商標訴訟，多家商標有「Tutor」或「ABC」字樣的補習班都挨告。本地業者昨開記者會強調「Tutor（家教）」是普通名詞，豈能一家獨占，且本地業者商標也是經過經濟部智慧局核准註冊，智財法院不應否決智慧局的認證，判決多偏袒Tutor ABC，袒護中資獨占英文「Tutor 」名詞使用權，成為中資企業侵門踏戶、鯨吞台灣英文補教市場的幫凶。

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嗜炸雞、不運動 高中生臨陣不舉

一名十七歲高中生愛吃炸雞等速食又缺乏運動，第一次結交女友，相約偷嚐禁果卻「臨陣槍不舉」，嚇得趕緊就醫；經檢查膽固醇數值高達三百mg/dL，醫師強調，壞膽固醇過高沉積血管壁，會造成陰莖海綿體充血不足，年紀輕輕就「心有餘力不足」。

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北─花客運新路線 業者搶著要

蘇花公路山區路段改善計畫預計明年春節前正式通車，北北基往返花蓮的國道客運也有譜了！交通部公路總局規劃開放三條北花路線，目前有國光、統聯、首都、葛瑪蘭等四家業者申請經營，還有部分地方業者、遊覽車公會組隊申請。公總表示，預計四月選出、明年春節前可上路。

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蘋果日報

反駁侵權 郭董罵微軟孬種「不敢跟谷歌收費 只欺負台灣代工廠」

鴻海因旗下富智康代工搭載安卓系統的品牌手機使用微軟專利，日前遭控告「未支付權利金」，董事長郭台銘不甘微軟「軟土深掘」，昨在亡妻林淑如忌日，忍14年喪妻之痛，犧牲2人1年1度的「心靈午餐」，穿上「慈惠宮賜給的寶衣」，親上火線還擊，砲轟微軟是只敢欺負台灣企業的「孬種」。

吳鬆口「萬分之一徵召韓國瑜」朱立倫：要就大大方方徵召 韓：目前不考量

為重返執政，國民黨主席吳敦義昨首鬆口，將保留「萬分之一的機會」，初選時即徵召高雄市長韓國瑜參選2020總統。對黨內頻傳總統黨內初選有所謂「二階段」初選，已表態角逐總統寶座的新北巿前巿長朱立倫昨表態不贊成，要做就一階段，若4月或5月他登記以前黨中央決定徵召某人，「就大大方方。」但高市府發言人王淺秋說，2020總統大選不在韓市長考量之內。

聯合報

逾4成受訪者 去年一整年沒看過書

這是一個人手一機的「滑世代」，也是五個人中就有兩個人整年沒看過書的「不讀時代」。聯合報系「願景工程」今起一連三天推出「尋找台灣閱讀力」專題，除了透過聯合報系民調中心進行「一○七年民眾閱讀行為調查」，了解台灣閱讀實況，並由專家剖析現象，也檢視政府政策、民間和國外推動閱讀的作法，提出具體建議，希望能為推動台灣閱讀盡心力，翻轉「只讀臉書，不讀書」的現象。

普悠瑪事故責任推給司機 林佳龍怒退報告

普悠瑪翻車事故近五個月，交通部長林佳龍今年二月要求交通部、台鐵局再啟動「事故責任調查」，台鐵局昨天提交後，林佳龍震怒退回報告。據了解，林佳龍認為調查仍然將責任歸屬在司機員，對於三名前任局長的檢討也還是與過去一樣，退回報告要求台鐵重提，月底前完成。

中國時報

統戰牌PK發大財 蘇揆提四不反對韓設自經區

高雄市長韓國瑜為拚經濟，出國搶訂單，並向中央喊話推動自經區，未料遭到綠營十面圍剿。民進黨立委劉世芳昨公開質疑韓國瑜是被「經濟統戰」；蘇揆也搬出四不原則反對設置自經區，因為台灣可能會變成大陸「共犯」。

住院醫師納勞基法 可申請責任制

勞動部昨（12）下午公告醫療機構住院醫師自今年9月1日起納入勞基法適用對象，屆時各大醫院住院醫師將與一般勞工相同，適用勞基法工時及休假規定，並且適用勞退新制，每月提撥薪資6％，有資遣費，預計有4680人受惠；且因住院醫師工時特殊，可適用責任制申請。不過公立醫院住院醫師因為身分是公務員，不納入勞基法保障。

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