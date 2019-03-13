北─花客運新路線 業者搶著要

2019-03-13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花公路山區路段改善計畫預計明年春節前正式通車，北北基往返花蓮的國道客運也有譜了！

交通部公路總局規劃開放三條北花路線，目前有國光、統聯、首都、葛瑪蘭等四家業者申請經營，還有部分地方業者、遊覽車公會組隊申請。公總表示，預計四月選出、明年春節前可上路。

規劃3條路線 明年春節前上路

開放路線包含「基隆─國道五號─花蓮市」、「板橋─國道五號─花蓮市」及「南港─國道五號─花蓮市」三條，板橋線預訂兩家經營，其餘各一家。公總表示，三路線都規劃從國五下蘇澳交流道，再經台九線蘇花改進花蓮。

國光客運表示，北花路線沒有高鐵競爭，客運發展性大，期能爭取到南港、板橋兩線。另有業者表示，這些路線要賺錢，估計要五年時間，但客運本就需長期經營，很多業者還是會申請，其中基隆線恐較少人申請，因目前基隆─宜蘭路線就經營不易，基隆人到花蓮意願恐更低。

另一業者表示，雪隧通車宜蘭觀光客至少增三倍，相信蘇花改通車會有更多人潮到花蓮；客運出發、返程時間較彈性，相信許多旅客會選搭。

行車約3.5小時 票價接近自強號

據業者推估，北花行車約三．五小時，票價可能落在四百元至四百五十元間，接近台鐵自強號。住花蓮的王小姐表示，樂見客運加入輸運，她首選搭火車，行車時間較固定，連假鐵路一票難求時就會搭客運。

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