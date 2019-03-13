Tutor竟成中資商標？補教業火大

2019-03-13

〔記者張文川、林曉雲／台北報導〕有中資背景的「Tutor ABC」麥奇公司，對本土英文補教業興起一連串商標訴訟，多家商標有「Tutor」或「ABC」字樣的補習班都挨告。

本地業者昨開記者會強調「Tutor（家教）」是普通名詞，豈能一家獨占，且本地業者商標也是經過經濟部智慧局核准註冊，智財法院不應否決智慧局的認證，判決多偏袒Tutor ABC，袒護中資獨占英文「Tutor 」名詞使用權，成為中資企業侵門踏戶、鯨吞台灣英文補教市場的幫凶。

目前已有科見美語、空中美語、諾貝爾、職達外語等十六家本土業者加入自救行列。

空中美語：中國都不准 台灣司法卻成幫凶

最近一起相關判決是，空中美語的「Tutor 4U」商標被控侵權，智財法院一審判空中美語不得使用商標且須賠一千萬元；目前已上訴二審，Tutor ABC更將求償金額提高至七千萬。

一審認為Tutor ABC在全球六十國有四千多位外籍顧問，提供千萬堂線上課程，長期投入龐大廣告費，屬「著名商標」；兩者商標高度近似且同為線上教學，易使消費者混淆，判空中美語敗訴。

但空中美語創辦人胥宏達指出，「Tutor 」一詞在全世界都是通用單字，中國等各國法院都不准列為專用名詞，台灣司法居然助紂為虐。他說，Tutor ABC大股東阿里巴巴集團，已被經濟部認定為中資，挾著龐大資金實力到處興訟，逼迫本土業者改名，若敗訴則再不斷上訴，讓同業疲於奔命。

職達外語「e Tutor 」也指，Tutor ABC打壓同業，智慧局要負起責任，法院更不應置身事外。

Tutor ABC：非中資公司 提告為維護商標

Tutor ABC聲明回應，公司創於台灣，九十五年申請商標註冊，近年陸續有國際基金投資，雖有中國阿里巴巴資金，但未到達政府規定佔比，非中資公司。投入心血創新產品，使Tutor ABC等Tutor系列成著名商標，歡迎良性競爭，但對使用高度近似品牌、導致消費者有混淆之虞的同業，依法提告是正當權利行使，也是商標權人維護商標的義務。

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