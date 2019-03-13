嗜炸雞、不運動 高中生臨陣不舉

2019-03-13

〔記者方志賢／高雄報導〕一名十七歲高中生愛吃炸雞等速食又缺乏運動，第一次結交女友，相約偷嚐禁果卻「臨陣槍不舉」，嚇得趕緊就醫；經檢查膽固醇數值高達三百mg/dL，醫師強調，壞膽固醇過高沉積血管壁，會造成陰莖海綿體充血不足，年紀輕輕就「心有餘力不足」。

高油脂 勃起障礙年輕化

三一四白色情人節前夕，義大大昌醫院昨舉辦男性健康講座，泌尿科醫師王起杰警告，年輕族群飲食西化，酷愛高油、高脂食物，近年勃起功能障礙患者有年輕化趨勢，過去患者幾乎都是中老年男性，但近幾年已有不少二、三十歲年輕人，甚至連高中生也到門診報到。

王起杰說，這名高中生嗜吃炸雞又不愛運動，身材爆肥，好不容易交到女朋友，情竇初開想要性行為，沒想到關鍵時刻卻「不舉」，再怎麼努力仍「垂頭喪氣」。

壞膽固醇過高 積血管壁

高中生就醫檢查，其膽固醇數值高達三百多mg/dL，大幅高於正常值二百mg/dL，醫師進一步分析其中壞膽固醇也高到二百mg/dL，正常標準不應超過一三○mg/dL，壞膽固醇過高會沉積血管壁，造成動脈硬化，因陰莖海綿體血流量不足，導致勃起功能障礙，年紀輕輕卻「欲振乏力」。

陰莖海綿體 血流量不足

為幫助患者「重振雄風」，醫師協助他調整飲食、要求減重，再給予降膽固醇藥物，並鼓勵他多運動，把沉積在血管壁的膽固醇排掉。王起杰說：「一般降膽固醇藥物僅能排血液中的膽固醇，要排沉積血管壁的膽固醇必須靠運動，就像脂肪肝，也需運動才有效。」

王起杰表示，該患者還很年輕，期間也給予低劑量威而鋼、犀利士等血管擴張劑，把血管撐開，性功能很快就恢復正常。

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