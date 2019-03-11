台灣女子冰球隊衝世界盃 一條髮帶70元籌羅馬尼亞旅費

2019-03-11 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕中華台北成人女子冰球隊將在3月底前往羅馬尼亞的布拉索夫，參加4月1日開始的世界盃二級B組賽事。對此，有選手媽媽在臉書發文，表示為了支持參賽者，特別精心製作2019年的運動髮帶義賣，並於扣除成本後全額交給成人女子隊，以支付提早到主辦國練球的多項費用。

選手媽媽表示，參賽者們要調整時差及熟悉場地，因此決定提前在3月30日抵達主辦國，希望能在正式比賽前，於布拉索夫的溜冰場進行練習或友誼賽，不過冰宮場地費及裁判、工作人員費均須自費。她表示：「為了支持鼓勵這群在冰球路上努力的女孩，也希望能稍稍減輕她們的負擔，我們（應援者們）精心設計製作了2019版的運動髮帶來義賣，每條單買70元，三條200元。」而扣除成本後的費用，將全額交給成人女子隊。

她提到，有意願購買的人可以在貼文底下留言或是填寫購買表單。此文一出，網友紛紛熱情響應，表示「可以用匯款寄出嗎，我買15條」、「我也要15條哦！麻煩囉」、「我填單了，但那兩天時間滿檔，怕約了又要改，再約碰面囉，或給我帳號我先匯款，謝謝」、「給我15條，要給我的小女冰」、「我要買三條，可是我人在加拿大。怎麼樣比較好處理。可以從台灣匯款給你嗎」。

選手媽媽臉書貼文：

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