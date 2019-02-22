賣熱巧克力贊助築牆 7歲男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州一名7歲男童班頓（Benton Stevens），自行提議要擺攤賣熱巧克力，為的是要幫美國總統川普的美墨邊境圍牆籌集資金，引發外界評價兩極，有路人經過甚至大罵他是「小希特勒」。

據《Inside Edition》報導，班頓的父母是美國共和黨全國委員會（RNC）成員，同時也是川普的粉絲，他們曾全家參加在華府舉辦的總統就職典禮，自認是保守派。班頓在看完川普本月5日發表的國情咨文後，他向父母提出擺攤賣熱巧克力籌錢的想法，而在每天不間斷的逼問下，他的父母心軟了，近日開始讓他在外擺攤，攤位海報表明為協助川普築牆，一杯熱巧克力要價2美元（約新台幣61元）。

報導指出，過程中有人直接捐款，其中有一筆甚至高達500美金（約新台幣1萬5000元），不過也有附近商家強烈反彈，要求他們收攤。但在班頓看到網路上的熱議後，他反而更受激勵，決定請父母讓他繼續擺攤，至今班頓已經籌得超過8000美金（約新台幣25萬元）。隨著攤位人氣愈來愈旺，班頓憶述自己曾被人抓狂大喊「小希特勒」，雖然他並不認識誰是希特勒。

據了解，針對川普的築牆計劃，班頓認為這是保衛美國的行為，而當他被問到圍牆要防備的對象時，班頓也清楚回答「非法移民」。他表示，希望未來有一天能到白宮，親手將這筆籌到的錢交給川普本人。

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