不給川普面子？美國防部長：還沒決定撥多少錢給美墨高牆

2019-02-18 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日上午宣布國家進入緊急狀態，這讓川普獲得80億美元（約新台幣2480億元）的經費，來建造他心心念念的美墨高牆。但去年12月甫上任的新任代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）卻不給面子，16日時公開表示，有關美墨邊牆是否為軍事需求，以及五角大廈將提撥多少經費在這上頭，他還沒有定論。

美國國會於1976年通過的「國家緊急法」（National Emergencies Act）允許總統在提出具體理由下，宣布國家進入緊急狀態。此時總統可依據其他法律，動用數百種平時用不到的緊急權力，也能變更聯邦經費的用途。也就是說，川普能把錢投注到美墨高牆的預算。外界認為，川普可能挪用國防設施的經費。

據《路透》報導，根據美國法律，挪用國防預算仍需要國防部長判斷該項目是否為軍事需求。而新任代理國防部長夏納翰15日卻表示，有關美墨邊牆是否為軍事需求，以及五角大廈將提撥多少經費在這上頭，他心中尚未有定論。「我們早已預料這會引起許多關注，由於預算可能重新分配，你能想像這會使人擔憂」

但有國防部匿名人士指出，夏納翰可能同意提撥36億的國防預算給美墨高牆，該消息仍未被證實。

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