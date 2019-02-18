川普堅持2020蓋好圍牆 白宮幕僚：可能首次動用否決權

2019-02-18 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普堅持要在美墨邊境築牆，當地時間15日宣布國家進入緊急狀態，白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）當地時間17日表示，若國會反對這項命令，川普可能首次動用否決權，米勒並表示川普宣布國家緊急狀態，可使美墨圍牆在2020總統大選前完工。

綜合外媒報導，米勒週日接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）專訪，他表示美墨邊境的圍牆可能長達數百英里，會在2020年9月前蓋好，時間就在總統大選前2個月。米勒也認同川普的論點，強調不安全的邊界，會讓毒品與罪犯大量湧進美國。

外媒指出，美國國會上週有通過聯邦政府預算案，其中包括築牆經費13.75億美元（約423.71億元台幣），但金額僅是川普要求57億美元（約新台幣1756.46億元）的1/4。

川普上週五妥協國會，簽署這項折衷的預算案，但宣布國家緊急狀態，可調動軍事經費和其他預算去興建圍牆；白宮表示，川普將可取得約80億美元的築牆預算。

針對川普宣布緊急狀態的做法，外界預料，川普隨時可能引起訴訟潮，加州檢察總長貝塞拉（Xavier Becerra）透露，加州當局「很快」會就川普的全國緊急狀態命令，向聯邦法院提出法律訴訟。預料民主黨執政的其他州也會加入控告川普的行列。

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