天冷棕熊睡整天 叫起來走到旁邊繼續躺

2019-03-11 15:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕天氣冷颼颼，最近不少民眾到台北市立動物園遊玩，會發現一向活潑好動的2隻雌性棕熊「大喬」、「小喬」整天都在睡，動物園表示，「大喬」和「小喬」雖然不會冬眠，但如果民眾冬天到動物園看不到棕熊，不妨仔細找找，牠們八成躲在某個角落睡覺，請不要驚擾牠們。

動物園表示，棕熊的分布區域很廣，毛色也多樣，有灰褐色、淺棕色、棕色，褐色、深褐色或近黑色，一般灰褐色的熊出現在北美，而深色的熊則常見於亞洲。

大喬和小喬多年前跟著馬戲團來台灣，因為馬戲團經營不善，牠們被惡意遺棄在桃園，2006年送到台北動物園收容時體型瘦弱，體重才50至60公斤，但目前已經長到155至170公斤，毛色深褐，頭部又大又圓。

動物園指出，冬眠是動物對外在因素變化的反應之一，當環境氣溫下降、食物短缺、白晝逐漸縮短等，都可能誘發動物冬眠。這2隻棕熊一到冬天，睡眠成了每天主要的行為，有時白天怎麼叫都不起床，就算醒來出門，也可能會直接走到鋪好稻草的熊窩繼續睡。但春天一到，牠們隨即截然不同，才踏出房門就開始打鬧玩耍，這些行為都跟氣溫變化有關。

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