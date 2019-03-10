落單山羌被猴欺？ 北市動物園：野外本來就住在一起啦！

2019-03-10 17:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園是不少大小朋友假日休閒的好去處，有眼尖民眾發現，住著長臂猿一家四口的長臂猿島，竟還住有一隻山羌，不時就被長臂猿戲弄，讓人直呼捨不得。對此，動物園今表示，「請民眾放心啦！」

動物園解釋，在動物園中人工照養的草食動物，因照顧得好，當然會增加，此時就得面對相處的問題，「如果一群能好好一起生活，那真是最美好的境界」，但真實世界裡，不管是不是進入繁殖季，動物個體之間，尤其同性，偶而會彼此看不順眼，為了避免打鬥受傷，在空間的調度上，就必須有區隔。

動物園指出，連動物園附近地區的野生山羌數量都不斷增加，有時還會在園區內外的馬路上看到山羌招搖過街；園內原本設計給照顧山羌的空間就不足，而國際間有一個觀念，本來在野外，樹上就是獼猴，地面層的則是山羌，換言之，在野外本來就是住在一起。

動物園說，「猴囡仔」難免會調皮搗蛋逗弄山羌，不過園方會追蹤山羌的各種健康指標，確認其生活狀況，請民眾放心。

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