卡哇伊！北市動物園「穿山甲」、「箭毒蛙」列車 上線載客

2019-03-01 14:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園遊客列車最近加入兩輛嶄新的「穿山甲」及「箭毒蛙」，迎接228四天連假，在2月下旬完成試營運，目前已經加入遊客接駁的行列。園方表示，這兩輛以動物造型作為車體外觀彩繪設計的列車，一亮相立刻受到大小朋友的喜愛，成為逛動物園必拍的熱門「景緻」之一。

台北市立動物園位在景美溪南岸，南面與東面為山麓丘陵，平均山高約100公尺，未採取大規模整地、推平的方式，依山而建，民眾由售票處入園後，一路往上到溫帶動物區，沿途皆為平緩的上坡路段，動物園自民國91年起，引進第一批蒸氣火車造型的遊客列車後，搭乘列車成為民眾到動物園的熱門行程。

園方指出，「穿山甲」及「箭毒蛙」兩輛列車加入後，目前共有10輛遊客列車輪流在線上服務，每輛列車的外觀設計、車廂配置及座位擺設等都不盡相同，各有其特色，且車資經濟實惠，每人每趟只要5元（學齡前兒童、身心障礙者本人免費），進入車站後可直接在收費箱內投入現金（恕不找零），或使用悠遊卡驗票機刷卡付費。

園方提醒，遊客列車行駛於園區道路時，車速維持在每小時20公里以內。由列車總站行駛到鳥園車站，車程約4至6分鐘，坐在車上沿途可欣賞綠意盎然的自然景觀，兩側的樹叢裡經常會有攀木蜥蜴、松鼠、五色鳥及台灣藍鵲等野生動物經過；到了叉路處，稍加留意便能發現動物園內獨有、造型可愛的「道路反射鏡」。

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