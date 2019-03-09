土地公生日前趕出貨 1天5座廟從屏東送全台

2019-03-09 15:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天農曆2月初2是土地公生日，把現地起蓋廟宇的流程移到工廠內的屏東南州鄉「傳說藝品」，產線加速讓廟「兩天就完工」，創辦人林復準說，從過年後就馬不停蹄出貨，大型拖板車每天最多載5間廟「外送」，讓土地公在生日前「入厝」。

81歲的林復準雖學歷不高，但他從小就隨工班到全台各地製造廟宇，累積經驗後覺得現場製造會有天候等等太多的不可控因素影響，且師傅經驗越多卻是體力越下降，因此腦筋一動，突發其想以「產線」打造廟宇，這幾年訂單大增，現在廠內共有近百人次輪流前製作各個流程的灌漿等等，產線讓廟宇快速銷出，提供讓人精神寄託的神明的棲身之所。

林復準說，令他印象最深刻的是他首次正式開模前，正設計草圖時，正好有土地公托夢給信徒，要信徒南下到屏東找他全權處理「房事」，信徒一見他的設計圖大為驚艷，因為「和夢中一模一樣」，他也順利開模，從此打開知名度，成功踏穩腳步。

昨天是土地公生日，有不少信徒為了替看顧庄頭的土地公「換新厝」，從去年底就開始打電話訂製廟宇，過年後到昨天，1天最多可以送5座廟身出門，有大有小，「傳說藝品」說，目前市場以3.2坪、4.6坪的廟宇最大宗。

許多台商、台幹在國外盼有信仰寄託，但蓋廟不便，透過口耳相傳，找到已被坊間譽為「神明建築師」的林復準，林復準嘗試透過船運運送廟宇到國外，成功打開海外市場，現在範圍遍及新、馬、越南或中國，甚至我國太平島上也有廟宇是林復準傑作，安放主神穩定軍心。

今年台灣燈會就在屏東東港，林復準也受宗教團體之託製作大尊彌勒佛像，維妙維肖頗受好評，成為燈會拍照打卡熱點，讓出身東港的林復準與有榮焉。

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