林園福德廟發出全國最高發財金 有人借1千還2萬

2019-03-08 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天是福德正神聖誕，林園區東林福德廟援例發出全國最高發財金1千元，人潮川流不息，有人特地還2萬元，感謝土地公讓她發大財。管委會表示，每年還錢的人約有7成，但會加倍回收，信眾最大目的還是祈福。

東林福德廟10年前開始在農曆2月2日土地公聖誕、8月15日中秋節得道日發放發財金，原本最高金額600元，3年前加碼到1千元，吸引更多人前來參香祈福。

管委會主委林寶祥表示，第一次就擲出聖筊可獲1千元，依序為900元、800元，今年準備150萬元發放，他說，每年還錢的人約有7成，且還錢時相當慷慨，曾有人一次丟了5萬元在香油錢箱，所以都能加倍回收。

林園區陳姓婦人去年求得1千元，今天拿了2萬元來還，她說，因為這一年真的賺到一些錢，非常開心，因而回報神明保佑。她今年求到800元，直呼是個好兆頭。

前鎮區朱姓道長帶妻子前往參香，他說，耳聞東林福廟靈驗，3、4個月前特地前來查探，當時曾在廟中質疑說：「這會興（鼎盛）嗎？」沒想到當夜就夢到土地公，祂說「看我滿身金牌，怎會說不興？」自覺失言，隔天趕緊來道歉。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），嘉慶年間被洪水沖毀，於光緒9年（1883年）在福興老街街尾重建，與街頭興濟宮同樣被賦予破除林半仙詛咒傳說，香火鼎盛。

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