二月初二土地公生日「拜新丁」 這閩南村落習俗很特別

2019-03-09 00:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一般客家庄會在過年後「拜新丁」，祈求土地公福祐新生兒不過，被視為閩南鄉的枋寮鄉卻也有流傳數十年的類似儀式，水底寮聚落5個角頭土地公祠，除了一起為土地公祝壽，一年牛度的「拜新丁」的特殊文化也重現，最大的寮內角就統計有1393名男丁的丁錢。

水底寮5個角頭是閩南聚落，昨天除了為土地公祝壽，還有獨步閩南庄的「拜新丁」儀式，供品採傳統紅龜粿作為「丁龜」，人口最多的寮內角土地公祠廣場擺滿上千片紅通通丁龜，喜氣洋洋；新丁的12兩「新丁龜」更是壯觀，牙牙學語的葉小弟弟就被家中帶來向土地公祝壽祭祈安。

全台最年輕鄉長、年僅33歲的枋寮鄉長陳亞麟也到場觀禮，他說，水底寮早年是原、閩交界，極易發生摩擦甚至大規模械鬥，導致當時經濟收入主力男丁折損，在這種時空背景下，也誕生「拜新丁」這種與客庄類似的傳統，祈求土地公庇祐庄內男丁的特殊傳統。

陳亞麟說，目前水底寮5個角頭採頭家向有男丁的家庭收丁錢方式籌辦，但他強調，現在已是男女平權時代，不分男女都是寶，除了鼓勵父母增產，也認為中央政府應繼續改善屏東薪資大環境，而這個帶有「催生」含義的特有儀式，感謝民間自力籌劃傳承至今，也有鼓勵提報無形文化資產，讓枋寮特有的閩庄文化永續流傳。

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