歡慶土地公誕辰！金門擲筊大對決 最大獎免費看電影1年

2019-03-08 21:42

〔記者吳正庭／金門報導〕台開金門風獅爺福德正神功德會歡慶土地公壽誕，今天起一連2天舉辦壽誕擲筊祈福活動，連續擲出4次聖筊，就可拿到空運抵金的鼎泰豐壽桃，最大獎可獨享免費欣賞金獅影城電影1年，完全沒有擲到聖筊者，也有10元開運金，預祝一年好運！

台開集團指出，《金門縣誌》記載，農曆2月初2是土地公誕辰，金門家戶會準備米、肉、雜芋薯煮成貓粥與菜粿，更會到土地公廟擲筊求籤；功德會援例舉辦擲筊祈福活動，安排舞龍舞獅等民俗表演節目為土地公暖壽，希望大家在這民俗「頭牙」的日子，祈願從年頭順利、平安到年尾。

台開說，凡連續擲出5次聖筊，可獲鼎泰豐壽桃以及明天下午5點決賽的金獅聖筊王參賽券，擲4次聖筊者可獲鼎泰豐壽桃1份、擲3次聖筊者可獲影城貴賓招待券1張、擲2次聖筊者可獲影城同行券（2人同行1人免費）1領，擲1次聖筊者可獲影城白金優惠券1張，完全沒有擲到聖筊者，也可獲10元開運金。

決賽中擲聖茭最多者，可在金獅影城免費看電影1年，1年之內無時間、場次限制，但限得獎者本人使用；這是風獅爺福德祠連續第4年舉辦擲筊博大獎活動，金獅影城5年前啟用時，以擁有亞洲首座超巨幕4D+體感旗艦大廳、台灣最大銀幕22公尺x12公尺超巨幕4分頻ATMOS影廳為最大賣點。

金門風獅爺福德祠是台灣與東南亞最大土地公廟，即屏東車城福安宮土地公之正靈分身，2014年10月專程迎至金門安座。擲筊活動至今天為止，有7人擲出5個聖筊，將進入明天決賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/