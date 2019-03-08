婦女節玫瑰傳情！ 彰縣警局請女職員看電影吃爆米花

2019-03-08 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝38國際婦女節，彰化縣警察局今天邀請局本部數十名女性職員吃爆米花看電影，警察局長林順家還分送玫瑰給督察長江麗芬等人，感謝她們為家庭、工作的付出與辛勞，並祝福她們幸福美滿、天天快樂。女性同仁都說：「揪感心ㄟ！」

慶祝活動在輕鬆浪漫的氣氛中揭開序幕，警察局長林順家先向辛苦的女性同仁們表達關懷及慰勉，祝福她們婦女節快樂，以及健康、美麗與自信。女性同仁們也大聲說出：「局長辛苦了！」溫馨滿滿。

林順家表示，彰化縣警局女性同仁共有448位，占了所有同仁的14.6%，比例相當高，她們在各個工作崗位上的業務推動，表現都非常的盡心盡力與傑出，且一方面她們是職業婦女，一方面還要照顧到家庭的每一個成員，非常的辛勞，因此今天利用國際婦女節對女性同仁表示感謝，以及慰勞她們的辛勞，除了贈送她們玫瑰花，招待點心之外，還準備一場電影讓她們欣賞來調劑身心。

林順家除了感謝女性同仁辛勞與女警眷屬支持，還再三叮囑男性員警，一定要對辛勞持家的另一半表達愛意與感謝，他並強調，現今兩性平權，不少女性都加入警察行列，工作內容及工作量與男警無異，非常辛苦，並且在警察職場上表現亮眼，絲毫不輸給男警，更能提升民眾對警察的滿意度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/