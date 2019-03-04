雲林女力大爆發 張麗善邀縣民一同慶祝婦女節

2019-03-04 16:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林是全台灣唯一正副首長皆為女性的縣市，張麗善擔任縣長的第一個婦女節，將邀請女性一起參加婦女節系列活動，見證雲林女人的努力與成就。3月8日當天縣內許多商家、連鎖業者及觀光工廠，將推出各式的優惠方案或特惠價格。

歡慶婦女節雲林縣政府推出系列活動，今天在縣府親民廣場舉辦「她可以．女也可以：雲林女力上場」，邀請4位縣內不同領域的婦女進行經驗分享，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員王秋足、廖郁賢、吳蕙蘭、黃美瑤、王鈺齊、元長鄉長李明明、土庫鎮長張榮麗、台西鄉長林芬瑩及縣內婦女團體到場參與，希望透過記者會，率先向婦女朋友獻上誠摯的祝福和感謝。

張麗善說，雲林是正副縣長都是女性的縣市，非常重視即將到場的3月8日婦女節，除了表揚縣內傑出女性外，也將在週六（3月9日）的上、下午和晚間分別於行啟館、農博公園和西螺大橋旁廣場舉辦3場提供給婦女朋友的舒壓活動。此縣府也與斗六市公所合作，將在本週五（3月8日）晚上於行啟館主辦「婦女節『女子』好生活野餐音樂市集」，邀請縣內所有婦女與縣民共度溫馨婦女節夜晚。

社會處長林文志表示，3月8日當天縣內許多商家、連鎖業者及觀光工廠將推出各式的優惠方案或特惠價格；雲林縣婦女福利服務中心也與勵馨基金會雲林中心合作，運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助經費，於3月份的每個週末上午9時至11時在「雲林女子館」舉辦「108年雲林縣婦女節喜豆培力計畫」，透過桌遊、電影欣賞、劇本賞析及CEDAW課程，歡迎更多的婦女朋友與本縣縣民共同參與。

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