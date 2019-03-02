打擊詐欺保護民眾財產 刑警蔡鳳萍獲選嘉縣傑出女性

2019-03-02 18:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局刑警大隊偵查佐蔡鳳萍承辦警局打擊詐欺業務工作，統籌查緝詐欺、犯罪預防宣導等，嘉義縣警局曾在全國查緝詐欺集團達成率第一名，獲得打詐先鋒獎，蔡鳳萍功不可沒；她獲選為今年嘉義縣傑出女性，今天接受表揚，更謙虛的說，「是所有內外勤同事、長官的努力才有的成果，我只是盡本分而已」。

嘉義縣府今天在太保市家己人公園舉辦婦女節慶祝活動，由縣長翁章梁表揚獲獎傑出女性，有林淑媛、張艷君、王瓊玲、賴秀切、許碧霞、劉秋滿、釋悟因、顏淑麗、侯雪卿及蔡鳳萍。

蔡鳳萍從警10年，其中有6年多在刑事單位工作，主辦打擊詐欺業務，策劃反詐騙、打擊詐欺計畫，成立金融機構、超商、村里鄰長三道封鎖詐欺犯罪群組，即時發布最新詐騙手法和反詐騙向。

蔡鳳萍的先生是職業軍人，兩人育有一子一女，軍、警工作繁忙，蔡鳳萍笑說「職業婦女兩頭燒」，平常有公婆協助，她也盡量將業務完成返家照顧孩子。

嘉義縣警局2017年下半年曾獲打詐先鋒獎、2018年上半年打擊詐欺工作全國乙組第二名、今年全國斬手行動專案丙組第一名；攔阻民眾被騙部分，2017年2470多萬元，去年為1003萬餘元；蔡鳳萍說，內外勤工作相輔相成，局長等長官支持及推動才有此成果，「是全部人的努力」。

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