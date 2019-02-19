俏女警遭影射拍性愛片瘋傳 她告到底痛訴心聲...

2019-02-19 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市正妹女警許恬恬多次登上新聞版面，不僅亮麗的外表讓許多鄉民直呼想要「被臨檢」，也曾上節目表演擒拿術，讓來賓痛得哀哀叫。不過人紅是非多，許恬恬近來遭惡劣網友將她的臉書、照片與兩段全裸性愛影片放在一起，指她就是當事人，不雅照片、影片瘋傳，讓她相當難過，直言自己已經澄清快要100次，仍遭霸凌、嘲笑，已經對相關論壇提出妨害名譽告訴，並持續蒐證。

26歲的許恬恬身高166公分、警專30期畢業，進入警專前曾當過外拍模特，任職員警後也上過電視，並曾在執勤時被路過網友拍下，因此爆紅。她受訪時曾透露，當初是哥哥先考警專，因為哥哥是一個很有正義感的人，邀她一起加入警界。

《聯合報》報導，近來許恬恬遭不明人士惡意將她的照片及臉書，與2段全裸性愛影片放在一起，還說她是當事人，不雅畫面在LINE、臉書及各論壇瘋傳。某臉書粉絲團甚至聲稱「影片全長12分25秒」，更指她嫌男友家窮提出分手，男友才將兩人性愛影片流出當作報復。

許恬恬說，謠言、抹黑和霸凌真真切切影響了她的生活，很多同事朋友都問她，影片主角是不是她，讓她深刻感受到網路霸凌。她痛訴，自己是一個成年人，一個警察，還承受得起，但是如果是一般民眾、一般的女生或未成年的小孩受害呢？

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