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女律師陪應酬遭摸鼠蹊部 她進行心理諮商53次並提告結果曝

女律師陪同應酬竟被已婚黃姓中間人摸鼠蹊部，後來她進行53次心理諮商並決定提告；北院認定黃男犯強制猥褻罪，判刑10月。示意圖。（法新社）

女律師陪同應酬竟被已婚黃姓中間人摸鼠蹊部，後來她進行53次心理諮商並決定提告；北院認定黃男犯強制猥褻罪，判刑10月。示意圖。（法新社）

2024/04/15 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕3年前一名受僱女律師陪事務所王姓主持律師應酬，席間已婚黃姓中間人不只強吻女律師的臉頰，還摸她的鼠蹊部，後來女律師提告指自己「不敢砸老闆的場」。台北地院審結，指女律師被害後共進行53次心理諮詢，決定依強制猥褻罪對黃男判刑10月；可上訴。

這起強制猥褻案件發生在2021年4月23日晚間，一行人前往酒吧時，黃男被控違反女律師的意願，先揉捏臉頰再撫摸左腰、下背部、右大腿內側及鼠蹊部，並尾隨女律師如廁，還趁划拳之際，用左手強行十指緊扣女律師的右手，划拳勝利後，摟繞女律師脖子往自身臉部拉近、強吻右頰。

黃男到案只坦承有用手搭女律師的肩膀、觸碰手部，否認有碰觸腰部、下背部、大腿內側，也沒有強行十指緊扣女方右手或強吻。

北院指出，黃男是王姓律師、某傳媒的葉姓法務長的友人，並媒介該傳媒與法律事務所建立長期合作關係。

再者，根據女律師的證詞得知，進入酒吧後，她的左腰、下背部、右大腿、鼠蹊部被黃摸過，她一度閃躲；她為了保持清醒刻意前往廁所催吐同時躲避黃，但她吐完打開廁所門時，黃就貼近在眼前，且用猥瑣的眼神看她，同時堵住出口不讓她走，後來因為她聽到有人在門外大喊要尿尿，她趕緊趁機離開。

然女律師離開後，因為沒別的位置，只能坐回原位，此時黃男仍摸她的左腰、拉她的襯衫想把手伸進裡面，「當下我覺得很煩，但不敢砸老闆的場，只能再度把黃的手撥開」。

北院指出，女律師曾於同年4月26日至5月5日向同事務所的律師提到被害過程，也自2022年1月26日至2023年8月18日總共進行53次心理諮詢，足可證明黃男所為嚴重影響女律師的身心，並考量雙方未達成和解，依法判黃男10月徒刑。

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