法務部啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」 新北檢匯入2億元

新北地檢署今上午將扣案虛擬貨幣共679萬8270顆USDT泰達幣（折合約2億394萬餘元）全數打入法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」。（圖由新北檢提供）

2024/04/15 12:40

〔記者王定傳／新北報導〕為提升查扣虛擬資產效率及安全性，並徹底剝奪被告犯罪不法所得，法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」已於今日正式啟用；新北地檢署今日上午已將之前查扣、暫存在電子錢包（冷錢包）中的虛擬貨幣，共679萬8270顆USDT泰達幣，以1:30匯率計算，折合約2億394萬餘元，全數打入上開平台，成為首例運用檢察機關虛擬資產帳戶的地檢署。

這679萬餘顆泰達錢幣，包含之前88會館負責人郭哲敏涉洗錢、賭博等所被查扣的虛擬貨幣，或詐團人員勾結銀行人員案所查扣的虛擬貨幣等。

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新北檢指出，檢察官之前偵辦跨國賭博集團從事地下匯兌及詐騙集團利用個人幣商洗錢等案件，均查扣大量虛擬貨幣，但保管方式為警方將查扣的虛擬貨幣打入新北檢準備的電子錢包（冷錢包）中，該電子錢包的密碼、助記詞及冷錢包實體分由不同人員保管，不但保管程序繁瑣，對保管人員亦造成相當心理負擔。

法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」統一全國作法，未來將由司法警察機關直接將扣案虛擬貨幣打入上開平台特定檢察機關虛擬資產帳戶，由系統安全保管，亦免去保管不當、監守自盜問題，並同步整合檢察機關案件管理系統，操作簡明。

近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，虛擬貨幣已成為洗錢主要手法，新北檢表示，將從嚴從速偵辦此類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，亦再次呼籲投資陷阱多，民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，以避免受害。

新北地檢署今上午將扣案虛擬貨幣共679萬8270顆USDT泰達幣（折合約2億394萬餘元）全數打入法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」。（圖由新北檢提供）

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