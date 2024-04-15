淡水男子空地開槍！2生存遊戲玩家試射玩具槍 被帶回警局

新北市警淡水分局獲報有民眾持長槍在空地試瞄，警方迅速攔獲，帶回兩人採證。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/15 12:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕有民眾昨天經過新北市淡海新市鎮，發現一名男子持槍瞄準空地，警方獲報，出動大陣仗到輕軌站前攔獲可疑份子，發現嚴姓駕駛及陳姓乘客兩人都是生存遊戲玩家，因測試準星紅點，朝空地試瞄，警方將2人帶回查證，鑑識人員勘驗6把玩具槍都使用充氣瓶、BB彈，並無殺傷力，依法送請簡易裁罰，讓2人離去。

據了解，淡水警方14日下午3時許獲報，一名男子在新北市淡水區崁頂五路279巷前空地持長槍瞄準空地，警方獲報，出動十餘名警力，在3時5分於淡水區濱海路三段及中正路二段路口，截獲這輛轎車，發現車上38歲嚴姓駕駛及25歲陳姓乘客等2人，都是生存遊戲玩家，因測試紅點準星，遂持長槍瞄準空地，將嚴等2人帶返查證。

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鑑識人勘查採證，發現6把玩具槍（2長4短）為充氣瓶式，使用塑膠BB彈，槍枝試射鋼板無法穿透，皆未具殺傷力。

玩家抱怨，只是拿出玩具空氣槍，認為民眾大驚小怪，希望警方去抓拿改造手槍的壞人，而不是為難喜好玩生存遊戲的玩家。

警方說，全案依違反社會秩序維護法「無正當理由鳴槍」及「攜帶類似真槍之玩具槍」有危害安全之虞，函請臺灣士林地方法院士林簡易庭裁罰。

新北市警淡水分局獲報有民眾持長槍在空地試瞄，證實沒有殺傷力。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警淡水分局獲報有民眾持長槍在空地試瞄，警方迅速攔獲，帶回兩人採證。（記者吳仁捷翻攝）

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