婦女節前夕 蘇揆：期許台灣性別更平等

2019-03-07 23:24

〔記者李欣芳／台北報導〕明天是3月8日婦女節，行政院長蘇貞昌今晚向所有在家庭、職場等各領域中默默付出，對台灣社會有極大貢獻的女性表達感謝之意，感謝大家在辛苦付出的同時仍保有對生活的熱情及努力，溫暖灌溉著家庭及社會，充分展現了生命的韌性及無限可能性，使社會得以蓬勃發展，也成為台灣社會發展的重要基礎。他提醒大家記得向身邊的女性表達心中最誠摯的謝意，並預祝全國女性同胞婦女節快樂。

蘇貞昌指出，這幾年積極落實推動「消除對婦女一切形式歧視公約」，在促進女性權益及性別平等方面已有亮眼成績，但在推動性別平等的道路上，期許政府可以作得更多，也還需要大家一起繼續努力，讓台灣成為每個人都能發揮潛能與實現自我，不因性別而受到侷限的美好社會。

行政院性別平等處指出，我國參考「聯合國開發計畫署」（UNDP）發表的性別不平等指數（ GII）編製方式，推算出2017年GII評比結果我國為全球第8名，居亞洲第1，顯現出我國政府推動婦女權益及性別平等相關措施的具體成果。隨著我國推動「消除對婦女一切形式歧視公約」與「性別平等政策綱領」，保障女性在各領域的權利，我國女性在各領域的發展也逐漸嶄露頭角，撐起國家經濟半邊天，例如在政府機關、學校、事業機構擔任主管的女性占比從15年前的不到三成，成長至目前的四成以上；在縮小男女薪資性別落差部分，我國女性與男性的薪資差異，也從30年前的33%下降到目前的14%。

性平處表示，在傳統性別分工觀念中，照顧家人及整理家務總被認為是女性的責任，使得台灣社會中的職業婦女經常面臨工作與家庭蠟燭兩頭燒的困境及壓力，行政院將積極推動去除性別刻板印象與偏見、強化公共化托育、提升女性經濟力及決策參與，減輕女性負擔，讓女性在各領域都能充分揮灑才能。

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