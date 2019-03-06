縱容大黑狗當街咬死馬爾濟斯 惡飼主轉頭牽狗快閃

2019-03-06 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止一名林姓飼主，日前牽著養了6、7年的馬爾濟斯犬「momo」到家附近散步，沒想到就在彎腰清理狗大便時，突然有一條大黑狗從路邊竄出，瞬間將愛犬的頭顱咬住並左右撕扯，接著還用力甩撞柱子，導致愛犬最終傷重不治。林姓飼主表示，牽著黑狗的女飼主在過程中幾乎是無動於衷，還趁他急著將愛犬送醫時牽狗快步離去，行徑相當惡劣。「momo」女飼主的媽媽稍後出面說明。

林姓飼主多年替愛犬「momo」創了臉書帳號，常常在上面上傳、分享愛犬動態，足見與其情感之深厚，已將牠當作家人看待。沒想到心愛的毛小孩卻在週日（3日）晚上一次本應尋常的遛狗行中，慘遭他人所養的黑狗攻擊致死，與家人再無相見之日。

林姓飼主表示，週日晚間10時25分許，自己牽著momo一如往常地到汐止運動操場散步，「行經汐止火車站1樓時，momo剛好大完便，就在我彎下去撿大便之際，對向有大狗衝出，而我感覺繩子有拉扯時，已看見黑狗懸空咬住momo的頭」。

林姓飼主氣憤地指出，女飼主眼見黑狗行兇，當下竟只是在一旁觀看、神情平淡，未做出任何制止動作及反應，「只任憑大狗不斷咬著我家momo的頭」。他說，愛犬當場疑似被咬斷動脈，大狗咬完以後，還將momo甩出，頭顱再次撞擊地面及柱子，「我將momo抱起時已無生命跡象」。

由於急著將愛犬送醫，林姓飼主的腳也被黑狗咬到，幸好只咬到褲管，但女飼主卻也趁他抱狗送醫時，牽著黑狗快步離開，全程未致歉也沒留下聯絡方式。

由於愛犬送醫後回天乏術，已於昨天火化，林姓飼主為求公道，將事發過程PO上臉書，希望能有目擊者出面聯繫，力求找到肇事黑狗的女飼主，文章經轉PO至PTT狗板及各大臉書社團，網友們看了也難掩憤怒，紛紛留言痛罵女飼主「太可惡了」、「究竟把一條生命當作什麼？」

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