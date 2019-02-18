瞎！無良飼主叫Uber丟包收容所 3幼貓感染眼球脫落幾全盲

2019-02-18 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月台北市一名黃姓女子，因無力負擔寵物就醫費用，將其飼養的波斯貓所生之3隻幼崽，用Uber丟包至台北市動物收容所。然3隻小貓眼睛感染過於嚴重，收容所緊急送醫後仍眼球脫落，分別半盲和全盲。台北市動保處循線調查，花費3個月找到黃女，移送法辦，到案時她表示非常懊悔，願意支付小貓醫療費用。台北地檢署依《動保法》令黃女支付公庫6萬元，緩起訴2年。

據《蘋果日報》報導，檢警調查20多歲的黃女獨居北市租屋處，其所飼養的波斯貓去年8月生下3幼貓，出生後眼睛皆因細菌感染而化膿，當時黃女無法負擔醫療費用，遂用Uber叫車載小貓至北市動物收容所丟包。收容所檢查貓咪，其中一隻眼球早已脫落而全盲，另外兩隻也呈現半盲，經過治療後仍無法痊癒。

動保處認定該Uber雇主即是飼主，因此發文給Uber總公司希望他們提供資料、協助辦案，警方協助調閱監視器，清楚看見黃女雙手抱紙箱託付Uber司機之影像。起初黃女辯稱幼貓為叫車當日拾獲，然動保員至住處訪查，發現黃女飼養了許多同品種且同樣眼部感染的貓咪，黃女才坦白，改稱小貓為自己的母貓所生，因為病情嚴重無力應付才丟包。

檢方認為黃女坦承犯案，年紀輕又無前科，依《動保法》給予緩起訴2年，須支付公庫6萬元緩起訴金。動保人員也勸誡她，要愛惜動物生命，無力照顧則需妥善找到協助並出養，黃女聽後表示懊悔，並承諾支付貓咪醫療費用1萬多元。

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