彰化不好玩？春節旅遊人潮下滑17％

2019-03-03 08:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕遊客減少！今年春節連假到元宵小過年，彰化縣旅遊人次較去年同期減少約17％，包括溪州公園年初一到初十五「花在彰化」活動、田尾公路花園、八卦山大佛風景區、鹿港鎮古蹟寺廟、王功漁港，彰化縣政府推估旅遊人次約173萬人次，相較去年同期202萬人次，減少約29萬人次。

景點好不好玩，左右遊客到訪意願，遊客少了表示景點沒吸引力，不少民眾說，彰化活動欠缺亮點，內容了無新意，加上，景點硬體設施單調，去過1次就不會想再去第2次，遊客不回籠，人潮減少很正常。

還有民眾說，今年因為政府補貼出遊住宿，全台各地旅遊人潮絕大多數都是成長，彰化縣不增反減，應該要檢討。

不過，彰化縣政府並不這麼認為，分析減少的原因，在於遊客分流到外縣市，以及過年9天連假，出國旅遊人數增加。

彰化縣春節代表性活動以「花在彰化」為指標，縣府農業處長陳炳森表示，今年溪州公園入園人次87萬人次，比去年100萬人次減少，原因在於台中花博和南投燈會活動分流旅遊人數，春節假期結束後到元宵節閉幕期間，縣府透過入園送電動機車的促銷拉抬，以及閉幕當天火龍秀演出，當天總入園6萬人次，晚上占一半約3萬人次，刷新10多年來的活動記錄。

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