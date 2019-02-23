三月瘋媽祖！彰化人盼白沙屯媽也來走民生地下道

2019-02-23 21:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕三月瘋媽祖！台灣兩大媽祖遶境、進香隊伍，大甲鎮瀾宮與通霄拱天宮日前公布遶境及進香行程，日期竟然強碰，分別於4月7日晚間10點與4月8日凌晨1點20分起駕，預料兩大天后將同時在彰化市碰頭，引發彰化媽祖信眾熱烈討論，期待白沙屯媽祖也能走「經典進香路」民生地下道。

元宵節後至農曆3月23日媽祖誕辰期間，全台各地媽祖宮廟皆舉行進香等宗教盛事，其中位在台中的大甲媽與苗栗的白沙屯媽祖，每年南下遶境、進香經過彰化，皆引起當地信眾歡迎，由於大甲媽與白沙屯媽不約而同幾乎同時間起駕，有信徒認為可能發生一起並行遶境進香或駐駕？

田尾鄉民董小姐說，記得十多年前，當時南下進香的白沙屯媽祖隊伍與回鑾的大甲媽祖隊伍在中山路與光復路口不期而遇，白沙屯媽祖隊伍還跨越分隔島，跟大甲媽互行禮，並同行一段路才離去，當時景象覺得真不可思議；也有民眾期待，白沙屯媽祖路線不受控，會不會跟著大甲媽一起走經典搶轎的民生地下道？

對此民俗文化專家林茂賢表示，大甲媽遶境路線固定，白沙屯媽沒有固定路線，會不會改走海線，不經過彰化市都難以預料，且據長期觀察，白沙屯媽也不接受搶轎祈福方式，曾有信徒在進香路徑中間設香案，白沙屯媽反而繞道而行的案例，至於會不會同時駐駕？只能期待了。

林茂賢說，百年來大甲媽與白沙屯媽曾兩度不期而遇，媽祖相遇時會進行「會香」儀式，大甲媽是左三步、右六步，再左三步回到中央的「踏大小禮」，白沙屯媽是三進三退的「犁轎禮」，各具特色！

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