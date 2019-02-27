珍貴！彰化大排內300隻紅冠水雞棲息 上百巢孵蛋

2019-02-27 21:35

〔記者湯世名／彰化報導〕濕地與埤塘在人為開發下大量減少，嚴重危害水禽棲地生態，不過彰化縣花壇鄉熱愛生態紀錄的鄉民施俊吉，最近在石笱排水紀錄到數量龐大的紅冠水雞生態，粗估數量多達300多隻，且適逢繁殖期，沿線有逾上百個鳥窩，自然生態豐富，生態學家對此指出，要一次看到數量如此龐大的紅冠水雞相當罕見，應與該處水域寬廣、無明顯天敵與人為干擾有關，相當珍貴。

花壇鄉民施俊吉熱愛以相機紀錄自然生態，尤以鳥類最多，經常將其所拍攝的鳥禽分享到臉書，在地方相當知名。施俊吉說，最近他在石笱排水的大村、花壇與秀水沿線發現族群龐大的紅冠水雞，由於這種鳥類生性害羞，他都在遠處以長鏡頭紀錄其棲息狀態，不僅有紅冠水雞親鳥帶著雛鳥覓食，還有更多的成鳥築巢孵育下一代，據他粗估，紅冠水雞數量可能多達300多隻，且築巢的數量可能也多達上百個，令人驚喜。

他說，據他了解，黑鳶是紅冠水雞的天敵，不過因為人為捉捕，很少見到黑鳶的身影，很可能因此造就紅冠水雞繁衍，加上少有人為捕捉，數量也就愈來愈多，不過石笱排水有許多不應出現的垃圾，他發現許多紅冠水雞竟然就直接在垃圾上方築巢孵蛋，實在很諷刺。

彰化市精誠中學生物教師李志穎指出，紅冠水雞雖不稀奇，但生性敏感、害羞，警覺性高，稍有風吹草動，就會躲入水澤草叢中，由於棲地受人為破壞，人工大排也成為其族群聚集處所，但要一次出現數量龐大的族群仍屬罕見，應與當地無天敵、人為捕捉干擾，以及石笱排水沿線有豐富的食物來源有關，預計3月甚至4月時，就將進入紅冠水雞繁殖的高峰期，值得相關單位重視保存，更呼籲民眾愛護珍貴的自然生態，切勿干擾破壞。

紅冠水雞為台灣普遍留鳥，台語俗稱黑水雞、過塘雞、田雞仔、水加令，全身為黑褐色，嘴為明顯的紅色、前緣為黃色，額部有紅色斑塊，臀部兩側有橢圓形白色斑塊，胸、腹側也有白斑，腳為黃綠色；繁殖期從4月到7月，1年可產兩窩，每窩有3至5顆蛋，親鳥輪流孵蛋，雛鳥為早熟性，誕生不久即可跟隨親鳥活動覓食。

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