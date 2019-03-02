台灣燈會超夯！彰化明年卻推掉 卓榮泰：受害的是百萬鄉親

2019-03-02 20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年228連續假期最夯的景點就是屏東舉辦的台灣燈會，但彰化縣卻推掉2020年舉辦台灣燈會的機會，民進黨主席卓榮泰強調，受害的是百萬鄉親，因為彰化失去這樣的大好機會！

民進黨彰化縣第一選區立委補選候選人黃振彥，曾任鹿港鎮長，黃振彥表示，2012 臺灣燈會在彰化舉辦，當時就是在鹿港小鎮，也就是現在縣長王惠美在擔任鹿港鎮長的任內，整個小鎮市區擠滿了人，讓鹿港引以無榮。

黃振彥強調，明年沒有在彰化舉辦台灣燈會，真得是非常可惜，因為要吸引人潮，還是要靠大型活動，希望台灣燈會，以後有機會還是要爭取到彰化來辦。

卓榮泰指出，今年屏東在辦燈會，全國都在矚目，也帶來龐大的商機，但彰化推掉2020年台灣燈會，受害的是百萬鄉親，希望綠營立委、議員，能夠極力要求王惠美改變她的想法，積極爭取，並全力辦好台灣燈會，綠營立委、議員也會爭取所有預算來辦好燈會。

前彰化縣長魏明谷強調，2020年台灣燈會本來是落腳彰化，這可以提升能見度，也讓縣民感到很光榮，很遺憾新的縣府團隊，把這項盛事讓給了台中市，希望將來還要爭取在彰化縣舉辦，雖然要花很多錢，但是也可以讓企業贊助辦理，因為其它縣市能辦台灣燈會，彰化縣也能！

彰化縣政府再次表示，因為財政困難，縣府要負擔約5到6億元自籌經費有困難。未來等財政改善後，再來爭取主辦。

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