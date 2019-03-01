比台北還好！ 柯P走訪屏東台灣燈會認輸了

2019-03-01 21:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北市長柯文哲的228連假，昨天完成「一日雙城」單車挑戰，今晚則到屏東參觀2019台灣燈會，除了驚嘆台灣燈會的規模，也自承台灣燈會比台北燈節還要好！

柯文哲已連兩個當選後的228連假到屏東參訪，4年前是自行車一日雙塔，今年則參訪台灣燈會主燈區，一到場就如同「粉絲見面會」，「柯粉」爭相要擊掌、握手甚至合照，市府人員把手包成「突圍圈」，才能順利移動，把柯文哲送上主舞台。

柯文哲在屏東縣長潘孟安的帶領下，先觀賞知名的新住民「海之女神」燈飾，隨後在市府人員開道下回到主舞台，沿途所到之處人流癱瘓，還有人跌倒。

回到主舞台後，柯文哲和夫人陳佩琪在縣長潘孟安、立委莊瑞雄陪同下，欣賞表演及開燈秀，當主持人宣布柯文哲到場時，再度引來全場驚呼。

觀光局主辦的燈會從1990年開始，直到2001年才在時任總統陳水扁的指示下離開台北，開始「巡迴」全台縣市，台北燈會曾是台灣燈會的同義詞。

不過，日前曾有國民黨籍議員批評今年的台北燈節是歷年最爛，引發爭議，柯文哲欣賞完主燈秀後受訪，讚嘆「現場人山人海，燈光很漂亮」，也慰勞辛苦的屏東縣政府工作人員說，「大家都辛苦了！」柯P說，要辦規模這麼大的燈會要有一批人很辛苦，才能把這麼漂亮的東西呈獻給國人，他也向潘孟安開玩笑說，「我猜你這12天沒什麼睡覺」！

被問到台灣燈會與台北燈節比如何？有覺得比台北燈節強很多嗎？柯文哲說，屏東的台灣燈會規模更大，科技更先進，「我覺得比我們還好。」

媒體再問，是否有向潘孟安討教要怎麼辦規模辦得那麼大？柯文哲認為無法代答，潘孟安則謙虛地說，各地方都有特色，彼此都要互相學習，屏東也向台北跟其他的燈會互相學習，每個縣市有其地形地貌及特色，理應各自互相學習分享。

媒體詢問，屏東縣是柯文哲少數有交流的綠營縣市，縣長及立委在這，會不會因此而增加白綠的交流？柯P回答，「不會啦」，今天是因為台灣燈會在屏東，就特別來看，特別謝謝潘縣長的招待，而他與綠營間本來就有交流，本來就很好。

柯文哲說，其實他最喜歡傳統燈，像是那些所謂的燈王，每個都很有特色，燈節當然有科技，但燈節還是我們的傳統文化，真的要看，還是要看那些傳統燈具，每個燈王都是佼佼者。

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