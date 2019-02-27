韓國瑜簽星國3500萬訂單 農委會：本來就有的通路

2019-02-27 11:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前宣布跟新加坡超市簽下3年3500萬元台幣的訂單，立委陳亭妃今天質詢時向農委會主委陳吉仲提問是否為新的通路？陳吉仲指出，那些是去年本來就有的通路；國際處補充說明，去年台灣出口新加坡農產就有5億美元。

農委會主委陳吉仲今天在立法院進行業務報告，立委陳亭妃提問，新加坡兩個大超市是高雄市長韓國瑜開發的新通路嗎？陳吉仲回應，那些是去年已經有的通路。

國際處補充說明，這個通路本來就是我們的窗口，農委會歷年都有輔導業者前往行銷，去年也輔導廠商到新加坡辦理台灣農業蔬果節，去年就有2500萬元業績，而新加坡本來就是台灣農產品前5大出口國，去年54億美元外銷出口總額中，新加坡就占了5億美元。

陳亭妃指出，所以數字要清楚跟台灣人民說清楚，怎麼突然變成某某人的功績？原本就有的通路，韓國瑜現在說3年要簽3500萬元訂單只是本來通路裡面的其中之一，很感謝每個人努力為台灣農產尋找通路，但是不能抹煞過去所有人為這個通路努力的成果成效，這是原本的通路，不是誰去創造出來。

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