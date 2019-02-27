市府認定「安安」是校犬 輔導雄女納編圓滿落幕

2019-02-27 08:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄女中要將校犬「安安」送收容所，學生不捨PO文為牠發聲，動保團體呼籲校方勿開動保倒車，校方在動保處協助下，同意讓牠續留校園生活，要扭轉為最佳的生命教育。

守護高雄女中校園超過5年的犬隻「安安」，多次阻擋陌生人入校，上週五因咬傷家長，校方要將牠送往收容所，動保社學生不捨，臉書PO文為牠發聲，台灣動物緊急救援小組聲援學生，呼籲校方懸崖勒馬，勿開動保倒車。

不料校方竟回應「安安」由學校警衛認養，晚上陪同警衛巡邏，卻不願承認牠是校方認養列管的校犬，還稱希望由動保社學生認養，沒有立即要送收容所，小組發言人倪京台批評視同棄養且不負責任！

但根據教育部「各級學校犬貓管理注意事項」，飼主警衛是學校成員之一，且長期飼養犬隻，動保法也規定飼主應善盡照顧管理責任，市府認定「安安」是校方管理的犬隻。

動保處長葉坤松派員介入輔導學校，校方同意將「安安」納編校犬，參加「校園友善犬計畫」，近期將植入晶片，並請專家矯正行為，讓「安安」繼續生活在校園，學生聽了開心歡呼。

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